Жители Металлургического района Челябинска лидируют по голосованию за объекты благоустройства

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Челябинска Алексей Лошкин обратил внимание на высокую активность жителей Металлургического района в голосовании за объекты благоустройства. В отборе проектов приняли участие 30 тысяч человек. Для сравнения, в Ленинском районе этот показатель оказался вдвое ниже — всего 15 тысяч горожан.

– Перенимайте опыт, – сказал Алексей Лошкин.

Голосование на портале «Госуслуги» продлится до 12 июня. Всего в этом году в Челябинске запланировано 19 объектов для благоустройства по программе «Комфортная городская среда». Еще 62 объекта будут реализованы в рамках инициативного бюджетирования. Некоторые подрядчики уже выполнили до трети запланированных работ на своих объектах. Городские власти внимательно следят за ходом реконструкции и сроками сдачи.

Мэр поручил завершить все объекты в течение текущего строительного сезона. Алексей Лошкин подчеркнул, что у жителей должна быть возможность пользоваться новыми и обновленными общественными пространствами уже в этом году, а не ждать следующего сезона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.