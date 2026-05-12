Шов водовода не выдержал: в центре Челябинска устранили опасный провал на дороге и выяснили его причину

Фото: читатель КП-Челябинск.

Глава Челябинска Алексей Лошкин рассказал о ситуации с дорожным покрытием на улице Елькина. Провал асфальта в районе дома №90, по его словам, произошел из-за лопнувшего шва пластиковой трубы водовода. Сварка не выдержала и разрушилась, из-за чего вода размывала грунт и дорога проседала.

– На месте соединения труб пластиковая сварка, она дала трещину. Заменили ее на металлическую – спаяли, и сегодня ночью яма была полностью засыпана, а асфальтобетонное покрытие восстановлено, – рассказал Алексей Лошкин.

Напомним, инцидент произошел в прошедшие выходные, 10 мая. На аварийном участке было ограничено движение в сторону улицы Курчатова. В марте похожий провал на дороге парализовал движение на пересечении улиц Сони Кривой и Красной. Тогда причиной также был назван подмыв грунта из-за протечки на сетях водоотведения.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

