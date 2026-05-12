Опять сменила владельца: «Агрофирма Ариант» с начала мая принадлежит новому собственнику

Челябинская «Агрофирма Ариант» снова сменила собственника. С начала мая 2026 года владельцем предприятия стало ООО «Управляющая компания Агрохолдинг А» — структура Россельхозбанка. Данные опубликованы в открытых источниках. Это уже третий переход актива от одного юридического лица к другому с момента национализации.

Ранее, после изъятия у прежних владельцев, агрофирма принадлежала ООО «Капитал», затем ее учредителем стал инвестиционный фонд «РСХБ АгроС». Обе организации, как и нынешний владелец, входят в экосистему Россельхозбанка. Причина очередной смены учредителя — новый отказ суда в удовлетворении требований экс-собственников холдинга «Ариант» об отмене национализации. Другие компании, входившие в холдинг, пока не меняли своих учредителей.

Напомним, что агрохолдинг «Ариант» перешел в собственность государства в апреле 2024 года. Это произошло в рамках взыскания 105 миллиардов рублей с семей бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова.

