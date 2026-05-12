Горит картон: МЧС тушит пожар на территории предприятия в Челябинске

Фото: читатель КП-Челябинск.

Жители Челябинска делятся в социальных сетях кадрами черного дыма от пожара со стороны Свердловского тракта. Его хорошо видно из разных районов города, в том числе из центра. По словам очевидцев, пожар случился на территории предприятия «Втор-ком». Сотрудники МЧС оперативно выехали к месту.

— Горит картон на открытой территории. Угрозы распространения нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным ведомства, пострадавших нет. На месте сейчас работают четыре автоцистерны и 12 человек личного состава.

«Втор-Ком» занимается производством нетканых материалов и переработкой вторичного сырья, сообщается на сайте компании.

