НовостиОбщество12 мая 2026 9:27

Горит картон: МЧС тушит пожар на территории предприятия в Челябинске

На территории предприятии в Челябинске загорелся картон
Василий КРУЧИНИН
Фото: читатель КП-Челябинск.

Жители Челябинска делятся в социальных сетях кадрами черного дыма от пожара со стороны Свердловского тракта. Его хорошо видно из разных районов города, в том числе из центра. По словам очевидцев, пожар случился на территории предприятия «Втор-ком». Сотрудники МЧС оперативно выехали к месту.

— Горит картон на открытой территории. Угрозы распространения нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным ведомства, пострадавших нет. На месте сейчас работают четыре автоцистерны и 12 человек личного состава.

«Втор-Ком» занимается производством нетканых материалов и переработкой вторичного сырья, сообщается на сайте компании.

