НовостиОбщество12 мая 2026 10:30

В Челябинске временно не принимают и не отправляют самолеты из-за режима беспилотной опасности

Росавиация ограничила работу аэропорта в Челябинске
Василий КРУЧИНИН

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация ввела ограничения на работу международного аэропорта Челябинска имени Игоря Курчатова. Во вторник, 12 мая, воздушная гавань временно прекратила прием и выпуск воздушных судов. Ограничения действуют с момента объявления режима беспилотной опасности на территории Южного Урала.

На этой неделе такой режим объявлен впервые. В правительстве региона предупредили о проблемах в работе мобильного интернета.

+7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

