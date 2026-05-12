НовостиОбщество12 мая 2026 14:34

Саудовская Аравия ввела безвизовый режим для россиян: стоит ли челябинцам ехать туда на отдых

Что может помешать челябинцу отдохнуть в Саудовской Аравии
Анастасия ТРОФИМОВА
Саудовская Аравия вряд ли станет массовым туристическим направлением, хотя может понравиться любителям экзотики или паломникам

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Саудовская Аравия с 11 мая разрешила российским туристам в составе групп въезд без визы. Но страна вряд ли станет заменой привычным для челябинцев курортам. По крайней мере, в этом уверены эксперты туриндустрии.

Как рассказала 1obl.ru президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода, есть несколько сдерживающих факторов для путешественника.

В Саудовской Аравии имеются шикарные отели, но нет массовых курортов с системой «все включено». Цены внутри страны кусаются. А еще Саудовская Аравия – очень религиозная страна. Она может быть привлекательна для мусульман-паломников, бизнес-путешественников, располагающих солидными средствами, а также тех, кто уже пресытился заграничными поездками и жаждет чего-то неопробованного и необычного.

Но прямо сейчас прямых авиарейсов в новом направлении ни из Челябинска, ни даже из Екатеринбурга нет. Отпугнуть туристов может и военный конфликт в регионе: Саудовская Аравия находится рядом с Персидским заливом, по соседству с Ираном и Израилем.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

