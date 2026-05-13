НовостиОбщество13 мая 2026 2:47

В Челябинске 13 мая погаснут светофоры на пяти оживленных перекрестках

На проспекте Победы в среду не будут работать светофоры
Елена КОЛЧИНА
Светофоры на время выключат

Светофоры на время выключат

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 13 мая отключат светофоры на пяти перекрестках. Об этом предупредили в городском Комитете дорожного хозяйства.

Без автоматического регулирования движения водителям и пешеходам придется обойтись на пересечении проспекта Победы с улицами Чайковского, Тепличной и Косарева. Там светофоры не будут работать с 8:00 до 18:00.

С 9:00 до 11:00 прервет работу светофор на перекрестке Новоградского проспекта и улицы Петра Столыпина.

А с 14:00 до 15:00 красных и зеленых сигналов не будет на пересечении Университетской Набережной и улицы Академика Королева.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

