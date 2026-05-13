Ягодная пора: в Челябинскую область привезли семь грузовиков клубники

Часть машин с товаром не пустили в Россию из-за нарушений Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинскую область из Казахстана за неделю доставили 1,4 тыс. тонн фруктов, овощей и ягод.

Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, только свежей клубники ввезли 7 грузовиков. Более 33 тонн ягод вырастили в Кыргызстане. Клубнику планируют продавать на Южном Урале и в других российских регионах.

Еще 68 машин привезли из-за границы морковь, капусту, лук, муку.

Девяти грузовикам путь в Челябинскую область закрыли. Они доставляли 163 тонны лука, помидоров, капусты и пшеницы, но на упаковках с товарами либо не было этикеток, либо этикетки оказались оформлены неправильно. Нарушителям пришлось развернуться на границе и ехать обратно в Казахстан.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

