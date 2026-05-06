НовостиОбщество6 мая 2026 6:14

Челябинский завод изготовил самый большой стеклопакет для нового павильона на ВДНХ

Источник:kp.ru
Фото: t.me/chelyabushka

Мегаконструкцию площадью 45 квадрантных метров и весом пять тонн изготовил южноуральский завод «Модерн Гласс». Она установлена в новом павильоне химпрома на ВДНХ.

- Предприятие не просто выпускает крупнейшие витражи и замещает таким образом до 90% импорта. Оно, как справедливо заметил губернатор Алексей Текслер, повышает планку стандартов для промышленников в целом. Нужно уметь подстроиться под реальность и развивать бизнес так, чтобы востребованность не ограничивалась родным регионом, - комментируют авторы канала «Челябушка» в МАХ.

Помимо ВДНХ и столичных небоскрёбов, наши стекла «Мордерн Гласс» украшают здания в Беларуси, Казахстане, Узбекистане. Это и стадионы, и гостиницы с аэропортами, и офисные центры.