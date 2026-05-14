Прокуратура начала проверку после утечки аммиака в Челябинске

Аммиак попал в воздух из-за аварии на хладокомбинате

В Челябинске прокуратура начала проверку после утечки аммиака на предприятии.

— Будет дана оценка действиям ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — пообещали в надзорном ведомстве.

Напомним, отвратительный запах челябинцы почувствовали вечером 13 мая в районе пересечения проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала. Оказалось, что на хладокомбинате прохудилась труба, по которой подавали аммиак. Рабочие устранили аварию, но часть газа попала в атмосферу.

