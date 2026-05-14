Предчувствие лета: в Челябинской области зацвела лесная земляника

Фото: нацпарк «Таганай»

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области поляны покрылись крохотными белыми цветами. Это зацвела лесная земляника. Растение не побоялось раскрыть бутоны, хотя всего пару дней назад ударили заморозки до -3 градусов.

— В этом году земляника распустилась на десять дней раньше обычного срока, хотя рекорд двухлетней давности устоял. Тогда нежные цветки появились вообще 1 мая, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.