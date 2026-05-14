В Челябинской области пропали женщина и ее пятилетний сын

Фото: ЛизаАлерт Челябинская область

В Челябинской области пропали 29-летняя Мария Силкина и ее пятилетний сын Михаил. В последний раз их видели 10 мая.

По данным волонтеров отряда «ЛизаАлерт», женщина с ребенком могут находиться в Челябинске или Миассе.

В день исчезновения на матери была бежевая куртка, черные штаны и белые кроссовки, а на мальчике темно-зеленая куртка и черная шапка.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят сообщить по телефону 112 или 8-800-700-54-52.

