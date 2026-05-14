Никто не знает, что в них содержится: копейскому предпринимателю запретили продавать мясные полуфабрикаты

Бизнесмена обязали более тщательно проверить качество своей продукции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор аннулировал две декларации на мясные полуфабрикаты копейского производителя.

Дело в том, что предприниматель проверил свою продукцию на содержание вредных микробов. А на содержание других вредных примесей – не проверил. Это серьезное нарушение, поскольку безопасность полуфабрикатов не подтверждена.

— Реализация продукции без деклараций законодательно запрещена, — пояснил или в Уральском управлении Россельхознадзора. — Предприниматель обязан снять продукцию с реализации, провести полный спектр исследований и заново оформить декларации.

