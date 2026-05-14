Занимаемся документами, набираем штат, держим на контроле: в правительстве Челябинской области прокомментировали ситуацию с открытием детского сада в «Белом хуторе»

Садик полностью готов, осталось оформить все документально. Фото: правительство Челябинской области

Правительство Челябинской области взяло на контроль вопрос с открытием детского сада в ЖК «Белый хутор». Напомним, его ввели в эксплуатацию в ноябре прошлого года, но затянулось дело с оформлением документов для передачи садика на баланс города. Жители Западного, устав ждать открытия, написали коллективные жалобы в разные инстанции и записали эмоциональное видео. В ЮУ «КЖСИ» «Комсомольской правде-Челябинск» сообщили, что открыть дошкольное учреждение планируется в июне. Но, в Управлении пресс-службы правительства Челябинской области, назвали другой срок – июль.

В правительстве объяснили: сейчас идут мероприятия (финансовые, правовые и организационные), чтобы оформить здание в муниципальную собственность.

- Параллельно ведется работа по подготовке детского сада к началу функционирования, включая оформление документации, решение организационных и кадровых вопросов, - прокомментировали в Управлении пресс-службы правительства Челябинской области.

В правительстве добавили, что названный месяц открытия – июль – указан в дорожной карте, но фактический срок будет зависеть о того, когда завершатся все процедуры по передаче садика городу. Информацию о начале приема детей можно будет узнать в Комитете по делам образования Челябинска.

СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье о халатности. В ходе расследования следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за введение садика в эксплуатацию. Ситуацией заинтересовался и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Андрею Щукину предоставить доклад о ходе расследования.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

