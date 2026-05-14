«Начинаем кидать рассылку»: в Челябинской области сборщиков долгов наказали за психологическое давление на женщину

Жительница Магнитогорска пожаловалась на коллекторов, и их оштрафовали Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ГУФССП по Челябинской области назначило штраф микрокредитной организации. Фирму уличили в нарушениях при сборе долгов.

Жительница Магнитогорска оформила в конторе потребительский заем и не смогла вовремя его вернуть. Ее начали терроризировать коллекторы.

— Направлялись сообщения с оказанием психологического давления на должника: «Начинаем осуществлять звонки и кидать смс рассылку всем, чтобы закрыли твой ЗАЙМ», «Зафиксировано уклонение от коммуникаций и отказ от возврата денежных средств по займу, начинаем работать с окружением», — рассказали в региональном ГУФССП.

Сообщения присылали чаще двух раз в день, а это нарушение.

Вдобавок должнице писали не с номера кредитора, а с частных телефонов сотрудников фирмы, так делать тоже запрещено.

Теперь микрокредитной фирме придется выплатить за свой излишний энтузиазм 100 тыс. рублей.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

