Алексей Текслер: Год единства народов России должен охватить все сферы жизни региона

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оргкомитета по подготовке к Году единства народов России. Глава региона напомнил, что Южный Урал исторически складывался как территория согласия и взаимного уважения разных культур.

— Наша ключевая задача — охватить мероприятиями все сферы жизни, от культуры и спорта до образования, религии и института семьи, а особое внимание уделить работе с молодежью, — отметил Алексей Текслер.

Регион активно участвует в пилотных проектах Федерального агентства по делам национальностей и Дома народов России. В областной план вошли мероприятия при участии Русской Православной Церкви и Регионального духовного управления мусульман — «Троица в Троицке», «Петровские чтения», «Расулевские чтения». Окружной этап премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ – 2026» позволит представить людей, которые личным трудом укрепляют межнациональное согласие на Южном Урале.

— Мы всегда были сильны, когда были вместе. Как народ, нас скрепляют язык, культура и религия, — заключил Алексей Текслер.

