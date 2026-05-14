Пьяный челябинец протаранил четыре иномарки

У челябинца отобрали права за пьянство, но он снова сел за руль нетрезвым Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске пьяный 29-летний мужчина, которого ранее лишили водительских прав за злоупотребление алкоголем, устроил ДТП во дворе на Университетской Набережной. Он ехал на BMW X5 и снес четыре машины, припаркованных возле дома Помяты оказались Mazda, Honda Avancier, Daewoo Matiz и Mazda Roadster.

Как сообщили в Госавтоинспекции, люди в аварии не пострадали. В отношении водителя BMW составили административный протокол о вождении без прав. Вдобавок мужчине грозит уголовная ответственность за повторное вождение в состоянии опьянения. Автомобиль нарушителя эвакуировали на штрафстоянку.

