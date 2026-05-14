О ней ничего не известно уже 80 лет: россиянка ищет в Челябинске невесту своего предка, погибшего в 1942 году

Россиянка Наталья Шевчук ищет в Челябинске невесту своего двоюродного прадеда – красноармейца Василия Верещагина, который погиб на войне в 1942 году. Женщину зовут Нина Макаровна, о ней ничего не известно уже больше 80 лет.

Скорее всего, на адрес, где она когда-то жила, пришла похоронка. Возможно, что девушка после этого пыталась связаться с родственниками возлюбленного, но у нее ничего не вышло, ведь они переехали в Киргизию.

Сама Наталья — юрист и генеалог, она умеет искать людей по документам. Но здесь, признается, все сложно: неизвестны ни девичья фамилия Нины, ни дата ее рождения, ни откуда она родом. Все, что от нее осталось — это общий снимок с возлюбленным в семейном архиве.

Наталья признается, что ищет не из простого любопытства. Это была мечта ее прабабушки — родной сестры погибшего солдата.

— Василий был младшим братом моей прабабушки, у них была разница полтора года, они крепко дружили, и она его очень любила, — рассказывает Наталья журналистам 1obl.ru. — Прабабушка все время говорила, что мечтала узнать, как сложилась судьба у Нины.

По словам девушки, если у ее прадеда и Нины Макаровны были дети, то ей хотелось бы рассказать им эту историю.

