Суд встал на сторону дорожного подрядчика, к работе которого были вопросы

Дело рассматривал арбитражный суд Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске суд снова встал на сторону дорожного подрядчика «Ойкумена», к которому были нарекания по уборке дорог в Советском районе. Комитету дорожного хозяйства администрации Челябинска не только отказали в исковом требовании на 9,6 млн рублей, так еще и штрафные санкции на 10,5 млн рублей признали незаконными и теперь чиновники сами оказались должны предпринимателям крупную сумму.

— Взыскать с Комитета дорожного хозяйства города Челябинска в пользу акционерного общества «Ойкумена» денежные средства в размере 5 233 814 руб. 72 коп., а также расходы на оплату государственной пошлины в сумме 52 169 руб, — говорится в решении суда. — В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

