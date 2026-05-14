Подрядчик очистной станции потребовал 90 млн со структуры мэрии Челябинска

Фото: Валентина ВАГАНОВА.

Компания «Монтажник», строившая станцию обеззараживания воды на Шершневском водохранилище, намерена через суд расторгнуть контракт с Управлением капитального строительства мэрии Челябинска и требует принять работы и оборудование на 177 млн рублей. Кроме того, предприниматели намерены взыскать более 77 млн долга по муниципальному контракту, 4 млн стоимости простоя, а также более 8 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 25 августа прошлого года по 5 мая текущего, с последующим начислением.

— Исковое заявление принято к производству арбитражного суда, возбуждено производство по делу, — сообщали в пресс-службе суда.

Предварительное судебное заседание назначено на 15 июня. В качестве третьих лиц привлечены: администрация Челябинска, МУП ПОВВ и «Челябгипромез».

Контракт, о котором идет речь, заключили в марте 2022 года по результатам конкурса. Станцию ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях Шершневского водохранилища планировалось достроить к августу 2025 года. Сейчас в Арбитражном суде рассматривается несколько дел, связанных со взаимными исками «Монтажника» и городских чиновников. В марте этого года директор фирмы Денис Кривцов и ее бенефициара Анатолий Слободянюк стали фигурантами уголовного дела в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере.

