28 градусов и более: южноуральцев ждет жаркая погода в пятницу и выходные

Вслед за ветрами и дождями на Южный Урал пришла жара Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

РСЧС предупредил о жаркой погоде с максимальными температурами 28 градусов и более в Челябинской области 15–20 мая. По данным сайта челябинского гидрометцентра, до конца недели сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. По области в выходные ожидается до 30 градусов, в Челябинске будет до 28. Ветер неустойчивый 1-6 м/с.

Жаркая погода приносит с собой дополнительные опасности. По всей области сохраняется пожароопасный сезон. На сегодняшний день особый противопожарный режим действует на территориях Красноармейского, Сосновского, Еткульского, Кунашакского районов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

— Ограничьте выходы на природу, не разводите костры и открытый огонь. Окурки, бутылки, банки и другие предметы могут стать источником возгорания, — предупреждает РСЧС. — Избегайте длительного пребывания на солнце. Надевайте легкую одежду с головным убором. Употребляйте больше жидкости.

