Налоговая заблокировала счета сыновей экс-главы челябинского Роспотребнадзора

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Челябинске налоговая заблокировала банковские счета Алексея и Андрея Семеновых — сыновей экс-главы регионального Роспотребнадзора Анатолия Семенова, сообщает chel.aif.ru.

Согласно данным сервиса «СБИС», ограничения ввели 12 мая. У Алексея они коснулись компании по хранению грузов, у Андрея — фирмы по торговле стройматериалами. Обе организации убыточны, но ранее получали госсубсидии.

Алексей Семенов полностью потерял активы: все семейные предприятия под его управлением изъяли и передали Росимуществу. Андрей же сохранил сеть компаний бренда «Открытие» в сфере грузоперевозок.

Внимание силовиков к семейному бизнесу усилилось после задержания Анатолия и Алексея Семеновых сотрудниками ФСБ в середине февраля. Их обвиняют в мошенничестве на особо крупную сумму. По данным источников, младший сын Андрей успел покинуть Россию.

Ранее Генпрокуратура РФ инициировала изъятие имущества семьи в пользу государства. В марте суды конфисковали активы Семеновых на сумму свыше 400 млн рублей.

