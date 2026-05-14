Объединил мусульман России в общей борьбе за Родину: новую соборную мечеть Челябинска назовут в честь Габдрахмана Расулева

Фото: Строительство ГЛАВНОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ "ЧТЗ"/vk.com

Строящаяся в Челябинске соборная мечеть будет носить имя выдающегося религиозного деятеля Габдрахмана Расулева. Об этом сообщает «ГубернияГуберния» со ссылкой на муфтия Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

Габдрахман Расулев — младший сын прославленного духовного лидера Зайнуллы Расулева, чье имя ассоциируется с традиционными «Расулевскими чтениями» в Троицке. С 1936 по 1950 год он возглавлял Центральное духовное управление мусульман. Ключевым моментом его биографии стало объявление священной войны нацистской Германии в 1941 году, которое сплотило мусульман России в общей борьбе за Родину.

Новая мечеть строится возле ЖК «Театральный» на улице Героев Танкограда. Первый камень в фундамент заложили в 2019 году. Строительство ведется на пожертвования, поэтому продвигается неспешно. По плану, у мечети будет четыре этажа, включая цокольный. Минарет поднимется на 60 метров. Площадь здания составит 5 тыс. «квадратов». Внутри смогут находиться почти 900 верующих.

Сейчас главная мечеть Челябинска находится на улице Елькина в историческом здании. Но там помещения недостаточно большие, верующим не хватает места.

В 2026 году всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» (ее возрастная категория 16+) пройдет со 2 по 4 июня в Троицке и Челябинске. Участники обсудят единство традиционных ценностей народов страны.

Кстати, в Троицке уже действует мечеть имени Зайнуллы Расулева — объект культурного наследия регионального значения.

