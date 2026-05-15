Бажовский фестиваль на Южном Урале пройдет с 19 по 21 июня

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В Челябинской области анонсировали даты предстоящего Бажовского фестиваля. В этом году он будет проходить с 19 по 21 июня возле села Демарино Пластовского округа.

— Фестиваль объединит любителей и профессионалов народного искусства. Гостей ждут ярмарки, выставки, мастер-классы, банная улица, — пообещали в региональном министерстве культуры.

На фестивале также состоятся конкурсы певцов и танцоров, художников и ремесленников. А еще гости Бажовки смогут понаблюдать за исторической реконструкцией и отведать разные народные блюда.

