В Челябинске мотоциклист сбил подростка-самокатчика

Ребенок пострадал в ДТП на Университетской Набережной в Челябинске. Инцидент произошел днем 14 мая.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, 12-летний мальчик ехал по пешеходному переходу на электросамокате. Школьника сбил 20-летний мужчина на мотоцикле Yamaha.
Ребенок получил травмы.
Сотрудники ДПС выясняют причины аварии.
