«Улучшения можно заметить уже через 2-4 недели»: челябинский врач Сабина Родионова рассказала, как снизить давление без лекарств

Справиться с давлением помогут изменения в меню, физическая активность и хороший сон Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Повышенное давление опасно для организма, но есть способы справиться с проблемой, причем без таблеток. Что нужно делать, чтобы сохранить здоровье, объяснила завотделением медицинской профилактики челябинской ГКБ №8 Сабина Родионова.

По словам эксперта, первый простой шаг в борьбе с артериальной гипертонией – есть меньше соли. Соль задерживает в организме воду, это приводит к увеличению объема крови и повышенной нагрузке на сосуды. В день человеку стоит есть не больше чайной ложки соли без горки. И важно помнить, что соль бывает не только в порошке в солонке. Она «прячется» во многих готовых продуктах, например, консервах, колбасах, соусах.

Чтобы точно знать, что едите, готовить лучше самому. А чтобы пища не казалась слишком уж пресной, соль в ней можно заменить ароматными травами или специями.

Второй прием для понижения давления – контроль массы тела.

— Каждый килограмм лишнего веса повышает артериальное давление на 1-2 миллиметра. Снижение веса даже на 5-10% от исходного дает заметный эффект, — объяснила Сабина Родионова.

Уменьшить вес помогут сбалансированное питание и физическая активность. У последней есть и бонусный эффект: упражнения укрепляют сердце и сосуды, а регулярные упражнения помогают снизить давление на 5-10 миллиметров.

Заниматься тяжелой атлетикой без подготовки не стоит. Для начала достаточно ходить пешком по полчаса-часу в день. Можно заняться плаванием. А со временем переключиться на велотренажер, аэробику или танцы. Если следить за пульсом, то можно будет добавить приседания и отжимания от стенки.

Чтобы не страдать от высокого давления, стоит ложиться спать в одно и то же время и спать по семь-девять часов. А еще обязательно отказаться от курения.

— При комплексном подходе первые улучшения можно заметить уже через две-четыре недели. Стабильный эффект достигается при соблюдении рекомендаций в течение трех-щести месяцев, — говорит Сабина Родионова.

Врач отмечает еще один очень важный момент. Если вы уже начали принимать лекарства от давления по назначению врача, ни в коем случае не стоит их бросать, даже если вы занялись зарядкой и стали правильно питаться. Сначала обязательно нужно посоветоваться со специалистом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.