Большей части маршрутов придется ждать десять лет: в Челябинске появился план развития велосипедной инфраструктуры

В плане на 2026 год – велодорожки на Северо-западе

В Челябинске утвердили Стратегию развития велосипедной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписал мэр Алексей Лошкин.

Стратегия – это план уже имеющихся и будущих дорожек для велосипедов и самокатов, а также парковок для двухколесного транспорта. Для всех маршрутов в документе определены предполагаемые сроки постройки.

В частности, в нынешнем году «велосипедными» должны стать участки улицы Братьев Кашириных и проспекта Победы.

В 2027-2035 годах велодорожками надеются снабдить улицы на Северо-западе и в Тракторозаводском районе, улицу Гагарина, путь от Теплотехнического института до пешеходной Кировки. А в Западном появится велосипедное кольцо.

Большая часть велосипедных маршрутов в Стратегии отодвинута в отдаленное будущее. Предполагается, что после 2035 года на велосипеде и самокате можно будет безопасно и удобно кататься по всем районам Челябинска.

Cхема сети велосипедных маршрутов: приложение к Стратегии, опубликованной администрацией Челябинска

— Для эффективного использования велокоммуникаций целесообразно предусматривать снижение общей скорости движения автомобильного транспорта на территории, в которую интегрируется велодвижение, организацию безбарьерной среды в зонах перепада высот на веломаршруте, организацию велодорожек на маршрутах, ведущих к зонам транспортно-пересадочных узлов и к остановкам метротрама, — говорится в Стратегии.

