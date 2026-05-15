В Озерске бешеная собака покусала работника приюта для животных

Фото: Межрегиональное управление N71 ФМБА России

В Озерске больная бешенством собака укусила человека. Пострадал сотрудник приюта для животных на улице Гаражной. Мужчина сейчас получает лечение против бешенства и находится под присмотром врачей.

— Есть информация, что данную собаку ранее видели в СНТ «Маяк», СНТ «Звезда». Со слов очевидцев, пес чей-то, не бездомыш, чистый, нет следов укусов клещей, — рассказали в межрегиональном управлении N71 ФМБА. — Собака до момента заболевания жила скорее всего дома или в саду на участке.

Врачи и ветеринары ищут хозяев заразной собаки и тех, кто мог от нее пострадать. Опасны не только укусы, но и просто слюна животного. Бешенство смертельно, поэтому всем, кто контактировал с больным зверем, нужно срочно обратиться к врачу. Если с собакой взаимодействовали домашние питомцы, обязательно обратиться к ветеринару.

В Челябинской области с 2004 года от бешенства умерли восемь человек. Последний трагический случай зарегистрирован в Троицке в 2016 году. Медики отмечают, что все восемь заболевших отказались от медпомощи либо попали к врачам слишком поздно.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

