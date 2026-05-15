Челябинцы посадили на месте пожара в Городском бору 10 тысяч сосенок

Сеянцы появились на землях, пострадавших от пожара. Фото: С. Фролов, ГУ лесами Челябинской области

В Челябинском городском бору высадили 9,9 тыс. сеянцев сосны. Подросшие деревья должны будут занять 1,5 гектара на территории, которая пострадала от пожара в 2012 году.

Как сообщили в региональном ГУ лесами, крохотные сосенки высаживают в рамках акции «Сад памяти». Ее идея в том, чтобы посадить дерево в память о каждом из 27 млн погибших в Великой Отечественной войне.

Акцию проводят уже седьмой год. За ее время на Южном Урале высадили 5 млн деревьев. До 22 июня этом году рассчитывают добавить еще миллион сеянцев в разных районах Челябинской области.

