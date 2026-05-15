Спасибо за сезон: футболисты «Челябинска» выйдут к болельщикам на живое общение

Открытая встреча с болельщиками пройдет впервые. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

16 мая футбольный клуб «Челябинск» сыграет последний матч сезона в Первой лиге России. Соперником станет ярославский «Шинник» — ближайшего конкурента челябинцев в борьбе за 8-10 места.

А уже на следующий день, 17 мая, команда впервые устроит для своих поклонников встречу в формате свободного общения.

Мероприятие пройдет на стадионе «Центральный». Начало — в 14:30. Участие во встрече примут все игроки, тренерский штаб и руководители клуба.

— Для болельщиков подготовили насыщенную программу: автограф-сессию игроков, конкурсы с подарками и возможность задать вопрос команде прямо с трибуны, — сообщили КП-Челябинск в клубе.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

