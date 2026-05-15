Несколько раз допускали нарушения: у двух челябинских управляет забрали 47 домов

Лицензии потеряли компании «Авилум» и «Деметра» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске у двух управляющих компаний отобрали лицензии на обслуживание домов. Платежи с жителей больше не смогут собирать ООО «Авилум» и ООО «Деметра». В их ведении находилось 47 многоквартирных домов.

Как рассказали в региональном ГУ Госжилинспекции, ранее обе управляйки неоднократно наказывали за нарушение требований к работе.

Теперь либо собственники квартир должны будут найти новые УК, либо решать вопрос содержания домов будет мэрия Челябинска.

Напомним, в этом месяце суд ввел процедуру наблюдения по делу о банкротстве управляющей компании «ДЕЗ Калининского района». У нее отобрали лицензию за плохую работу.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

