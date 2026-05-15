«Лаврентий бессовестно сожрал Викентия»: челябинка получила богомолов в букете мимозы и теперь смотрит реалити-шоу в аквариуме

Фото: Татьяна Важенина / Hornews.com

Жительница Челябинска Татьяна Важенина вместо вечерних сериалов теперь смотрит реалити-шоу у себя дома. Все началось с букета мимозы, подаренного на 8 марта, — на одной из веток оказалась кладка яиц богомола. Через пару дней из них появились несколько десятков маленьких насекомых.

Татьяна переселила их в аквариум и, как в романе Агаты Кристи, ласково назвала «негритятами». Теперь ее вечерний ритуал выглядит так: пульверизатор с водой, полчаса наблюдений за питомцами — и только потом готовка, уборка и уроки с детьми. Однако идиллия длилась недолго. В ограниченном пространстве богомолы начали поедать друг друга, игнорируя кормовых мушек и тараканов из зоомагазина.

— Пришлось констатировать, что это полное брюхо неспроста. Лаврентий бессовестно сожрал Викентия. Так что вчера вы видели его в последний раз, — поделилась Татьяна с журналистами Hornews.com.

Несмотря на драматичные повороты, она продолжает давать питомцам имена и фиксировать особо значимые события на камеру — вдруг старшему ребенку пригодится для школьного проекта.

Дети Татьяны, впрочем, остаются равнодушными к богомолам — их сердце занято морской свинкой и хомяком. Но саму челябинку эти насекомые по-настоящему завораживают. Каждый вечер она сажает своих хищников на ладонь или на букеты цветов, и они вместе наблюдают в окно весенние закаты.

