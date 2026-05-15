В Магнитогорске посетителей ТРК проверят на ВИЧ

В Магнитогорске 15 мая открылся мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. С 13:00 до 15:30 он будет работать в ТРК «Гостиный двор». Любой желающий может анонимно сдать кровь и уже через десять минут узнать свой ВИЧ-статус.

Как рассказали в Городской больнице №1 имени Дробышева, магнитогорцы в более чем 90% случаев заражаются ВИЧ половым путем. Обнаружить признаки вируса в крови можно не сразу, а лишь спустя некоторое время после заражения: должно пройти от двух недель до полугода.

— Несмотря на доступность медицинской помощи, многие пациенты с ВИЧ поздно обращаются в Центр СПИДа, нерегулярно наблюдаются, отказываются от приема антиретровирусных препаратов, что приводит к гибели еще молодых людей. Среди умерших в 2025 году инфицированных почти половина скончалась непосредственно от развития ВИЧ-инфекции, — отмечают медики.

