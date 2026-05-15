Как автоматически перенести фото, видео и файлы в «Облако Билайна»

Пользователи устройств на iOS могут перенести в «Облако Билайна» и фото с видео из iCloud, и документы из Google Drive, и архив из Google Фото — без ручной загрузки каждого файла по отдельности. Для части сценариев в сервисе уже есть встроенный импорт, а в остальных достаточно один раз подготовить архив и запустить перенос.
Исходных файлов в iCloud или Google-сервисах может быть очень много, и вручную переносить большой архив долго и трудно. В «Облаке Билайна» этот процесс можно упростить и автоматизировать. Сам сервис доступен клиентам всех операторов связи, а войти в него можно по номеру телефона. «Облако Билайна» не завязано на оплате в App Store, а инфраструктура сервиса находится в России, и не задействует международный трафик. Ранее «Облако Билайна» вошло в число лучших облачных приложений для Android и iOS в исследовании Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Для многих пользователей iOSiCloud был привычным способом освободить память на устройстве: фото и видео отправлялись в облако, а в галерее могли храниться только превью. Если нужно быстро перенести этот архив и сделать так, чтобы новые файлы тоже сохранялись автоматически, в «Облаке Билайна» для этого есть самый простой сценарий.
Пошаговая инструкция:
1. Скачайте приложение «Облако Билайна» из App Store.
2. Войдите в сервис по номеру телефона любого оператора.
3. Включите автозагрузку фото и видео.
После этого фото и видео будут загружаться в «Облако Билайна» автоматически. Даже если в галерее хранятся только превью, а оригиналы лежат в iCloud, автозагрузка подтянет исходные файлы напрямую из облака. Пользователю не нужно вручную выгружать папки одну за другой — достаточно один раз настроить автозагрузку и дальше пользоваться уже «Облаком Билайна».
Помимо этого, сервисом можно делиться с близкими: владелец аккаунта может пригласить в него неограниченное количество пользователей, делать совместные альбомы и создавать общую ленту из фото и видео.
Если речь идет о документах, таблицах, презентациях, PDF и всём том, что храниться на Google Drive, то для этого в «Облаке Билайна» уже есть встроенный импорт.
Пошаговая инструкция:
1. Скачайте приложение или откройте в браузере «Облако Билайна».
2. Авторизуйтесь в сервисе.
3. Откройте раздел «Ещё».
4. Выберите «Импорт».
5. Выберите Google Drive.
6. Авторизуйтесь в Google Drive.
7. Начните импорт и дождитесь его завершения.
После запуска импорта приложение показывает прогресс — сколько файлов уже перенесено и сколько всего осталось. Все импортированные данные из Google Drive появятся в отдельной папке в разделе «Файлы» в «Облаке Билайна».
Для Google Фото путь немного отличается. Фото и видео из этого сервиса сначала нужно заархивировать и отправить на Google Drive, а затем уже импортировать в «Облако Билайна». Самый понятный сценарий — через Google Takeout.
Пошаговая инструкция:
1. Откройте Google Takeout.
2. В разделе «Продукты» нажмите «Отменить выбор» и оставьте галочку только напротив Google Фото.
3. Внизу страницы нажмите «Далее».
4. В способе получения данных выберите «Добавить на Диск».
5. Оставьте параметры: частота — однократная, тип файла — ZIP, размер — 2 ГБ.
6. Нажмите «Создать экспорт».
7. Дождитесь, пока Google сформирует архив. Это может занять несколько дней, ссылка придёт на почту.
8. Откройте папку с архивом в Google Drive.
9. Затем импортируйте эту папку в «Облако Билайна» (см. раздел выше).
Важно учитывать, что на этом этапе в облако переносится именно архив. Чтобы просматривать фото и видео как обычную галерею, после переноса понадобится разархивация.
Если коротко, логика такая:
- iCloud — самый быстрый сценарий: включаете автозагрузку, и фото с видео начинают автоматически сохраняться в «Облако Билайна»;
- Google Drive — файлы переносятся напрямую через встроенный импорт в «Облаке Билайна»;
- Google Фото — сначала экспортируете фото и видео в архив через Google Takeout на Google Drive, а уже потом импортируете этот архив или разархивированные файлы на «Облако Билайна».
Во всех случаях «Облако Билайна» позволяет не переносить файлы вручную по одному, а один раз настроить удобный сценарий хранения в надежном месте без использования международного трафика и пользоваться российским безопасным облаком, как основным.
