НовостиОбщество15 мая 2026 8:42

Фигуранты дела бывшего челябинского вице-губернатора Фалейчика останутся в СИЗО

Суд оставил под стражей сотрудника мэрии Копейска и директора лагеря «Юность»
Елена КОЛЧИНА
Уголовные дела связаны со взяткой за оформление аренды детского лагеря

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд продлил содержание под стражей директора детского лагеря «Юность» Михаила Блейзера и экс-заместителя главы Копейска по ЖКХ Игоря Фролова. Оба останутся в СИЗО минимум до 19 июля.

Михаила Блейзера обвиняют в даче взятки, Игоря Фролова – в посредничестве при передаче взяток. Их уголовные дела связаны с делом бывшего замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика.

По версии следствия, во время работы Фалейчика мэром Копейска директор «Юности» через Игоря Фролова передал ему деньги, чтобы получить детский лагерь в долгосрочную аренду. Андрей Фалейчик сейчас тоже находится в СИЗО.

