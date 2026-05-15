Фигуранты дела бывшего челябинского вице-губернатора Фалейчика останутся в СИЗО

Уголовные дела связаны со взяткой за оформление аренды детского лагеря

Суд продлил содержание под стражей директора детского лагеря «Юность» Михаила Блейзера и экс-заместителя главы Копейска по ЖКХ Игоря Фролова. Оба останутся в СИЗО минимум до 19 июля.

Михаила Блейзера обвиняют в даче взятки, Игоря Фролова – в посредничестве при передаче взяток. Их уголовные дела связаны с делом бывшего замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика.

По версии следствия, во время работы Фалейчика мэром Копейска директор «Юности» через Игоря Фролова передал ему деньги, чтобы получить детский лагерь в долгосрочную аренду. Андрей Фалейчик сейчас тоже находится в СИЗО.

