Нападающий Низамеев останется в челябинском «Тракторе»

Артемий Низамеев. Фото: ХК «Трактор»

Нападающий Артемий Низамеев останется в челябинском «Тракторе» минимум до конца сезона 2026-2027. Он подписал с хоккейным клубом двустороннее соглашение.

20-летний Низамеев – уроженец Челябинска и воспитанник «Трактора». Три года он играл в составе «Трай-Сити Шторм» Хоккейной лиги США, а летом 2025 года вернулся в родной город. Нападающий в составе «Трактора» выходил на лед в 14 матчах и успел набрать пять очков.

