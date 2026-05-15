Ильменский фестиваль пройдет в Челябинске с 5 по 7 июня

В Челябинске соберутся любители авторской песни со всей России

Юбилейный пятидесятый Ильменский фестиваль авторской песни состоится в Челябинске. Он будет проходить с 5 по 7 июня на набережной реки Миасс. Фестивальными площадками станут Арт-сквер и Сад камней.

Как сообщают организаторы, открытие фестивале намечено на 18:00 5 июня. Вход на все мероприятия будет бесплатным.

В 2026 году гостьями Ильменского фестиваля станут шоу-скрипачка Тамара Сидорова и победительница шоу «Большой джаз» Анастасия Иванова.

Помимо концертов зрителей ждут мастер-классы, поэтический турнир и чтение стихов Пушкина.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

