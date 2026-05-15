Дом посреди частного сектора: челябинцы записали обращение к мэру из-за возможной стройки под их окнами

Жители поселка Первый Плановый в Челябинске записали видеообращение к мэру Алексею Лошкину. Они переживают за возможное строительство девятиэтажки прямо посреди частного сектора. Его, по словам челябинцев, планируют строить в районе домов №120 и №122 по улице Стахановцев, на месте двух ветхо-аварийных домов. Жители уверены: по нормам строить там высотку нельзя. И это подтверждают эксперты и суды, которые длятся уже несколько лет.

Застройщик выиграл аукцион в 2021 году. По условиям на участке можно построить 9 тысяч квадратных метров жилья — например, несколько трехэтажных домов. Но компания, по словам местных жителей, замахнулась на 25 тысяч.

— Если сказать по-русски, они хотят впихнуть невпихуемое, — рассказывают соседи журналистам ЕАН.

Разрешение на строительство уже отменяли по решению суда, все апелляции и кассации застройщик проиграл. На стороне жителей выступает и городская прокуратура.

Люди опасаются, что вместо четырехэтажек во дворах появится высотка, после чего новым жильцам будет негде парковаться, а инженерная и социальная инфраструктура просто не выдержит нагрузки. Ранее челябинцы уже обращались в прокуратуру и Следственный комитет. Теперь надеются на помощь мэра.

