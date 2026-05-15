В Челябинске рабочие обновляют цветники на площади Революции

Фото: мэрия Челябинска

Сегодня работники МКУ «Горзеленхоз» приступили к обновлению цветников в сквере на площади Революции. Первыми в работу взяты клумбы, расположенные за монументом Ленину. Следующий объект — цветник возле улицы Тимирязева, рассказали в мэрии.

Находящиеся там многолетники пересадят в питомник организации, где их будут доращивать, а позже высадят на городских улицах.

Фото: мэрия Челябинска

В июне на этих же клумбах специалисты сформируют новые композиции из однолетников: колеусов, сальвий и цинерарий. Вся рассада выращена в тепличном комплексе, который работает на территории бывшей городской свалки, прошедшей рекультивацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.