Хотела помочь брату, а осталась без работы: в Челябинской области завершился суд над бывшим судебным приставом

В Челябинской области бывшая сотрудница Брединского районного отдела судебных приставов признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили в прокуратуре региона, уголовное дело было возбуждено именно по материалам прокурорской проверки.

В 2025 году женщина, работая судебным приставом-исполнителем, возбудила два исполнительных производства о взыскании денег с ее родного брата. Женщина в тот же день приостановила производство, не провела никаких исполнительных действий и не вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора. Все это является нарушением закона.

Карталинский городской суд признал пристава виновной и лишил права занимать должности на госслужбе на два года.

