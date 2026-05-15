ФК «Челябинск» выйдет на поле в необычной форме против мошенников

Фото: Кирилл Трухин

Челябинский футбольный клуб посвятил ближайший домашний матч профилактике цифрового и телефонного мошенничества. Игра станет заключительной, 34-й тур ПАРИ Первенства Первой Лиги России: на своем поле «Челябинск» встретится с ярославским «Шинником».

К этому поединку для команды изготовили особую игровую форму. В фамилиях каждого футболиста «Челябинска» последние три буквы заменили символом «звездочка» — по аналогии с тремя цифрами на обороте банковской карты. С помощью такого перформанса клуб привлекает внимание болельщиков к необходимости бережно относиться к своим личным и платежным данным.

Встреча ФК «Челябинск» и «Шинника» (Ярославль) пройдет 16 мая на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

