Две жительницы Челябинской области открыли фирмы-однодневки и стали фигурантками уголовного дела

В Катав-Ивановском районе Челябинской области раскрыли схему с фиктивной регистрацией фирм. В деле оказались замешаны две женщины. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

21-летняя жительница Катав-Ивановска и 36-летняя жительница Юрюзани были задержаны за то, что передали в налоговую свои паспорта, чтобы зарегистрировать фирмы-однодневки, не планируя вести никакой реальной деятельности. Обычно такие компанию используют в теневых схемах.

В отношении обеих возбуждены уголовное дела по статье о незаконном использовании документов для образования юридического лица. Сейчас следователи выясняют, кто стоял за организацией схемы.

