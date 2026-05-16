«Он – патриот нашей страны»: челябинские силовики провели турнир по мини-футболу, чтобы собрать средства на бионический протез для студента из Волновахи

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Сегодня челябинцев объединило доброе дело – благотворительный турнир по мини-футболу. Сотрудники силовых ведомств, вузов, банков и других организаций встретились, чтобы помочь активному студенту из Волновахи.

16-летний Николай родом из Волновахи. Сейчас он учится на третьем курсе Таганрогского авиационного колледжа, специальность – «Информационные системы и программирование». Парень занимается спортом и мечтает о счастливом будущем. Но этот турнир очень нужен ему, чтобы собрать средства на бионический протез. У Николая – врожденная аплазия левой руки.

– Я его знаю лично, мы встречались несколько раз. Помню его еще подростком, сегодня он уже юноша. Он – спортсмен, патриот нашей страны. Уверен, что такие акции также помогут вовлекать все больше и больше людей в добрые дела, – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона открыл благотворительный турнир. А организаторами турнира по мини-футбола выступили благотворительный фонд «Бирюзовый» и ГУ МВД Челябинской области.

