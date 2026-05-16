Не убрали мусор – штраф: 250 тысяч заплатила управляющая компания за бардак на контейнерной площадке и рядом

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Около контейнерной площадки валяется мусор, разлетается даже по газону. К сожалению, это не редкая картина. Но жильцы дома №1 на улице Чичерина не стали молча терпеть, а обратились в прокуратуру.

– В ходе проверки установлено, что на площадке для сбора отходов расположено 8 контейнеров с крышками, однако часть мусора складирована рядом с ними и за пределами площадки, на газоне, что не соответствует требованиям санитарных норм. – рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокурор возбудил административное дело в отношении управляющей компании «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Курчатовского района».

А управление Роспотребнадзора по Челябинской области оштрафовала УК на 250 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

