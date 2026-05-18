Тайну фруктов раскрыли с помощью рентгена: в Челябинскую область не пустили съедобный груз с «сюрпризом»

Через границу Челябинской области и Казахстана не пропустили грузовик с 21 тонной свежих фруктов и ягод.
По документам в кузове были виноград, мандарины, груши, персики и сливы. На первый взгляд, ничего больше в Россию не везли. Но машину просветили рентгеновской установкой, и на получившемся снимке разглядели спрятанный за корзинами с фруктами груз – коробки с дынями.
Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, документов на доставку дынь у перевозчика не нашлось, поэтому ему пришлось разворачиваться обратно в Казахстан.
