НовостиОбщество18 мая 2026 9:48

Тайну фруктов раскрыли с помощью рентгена: в Челябинскую область не пустили съедобный груз с «сюрпризом»

Рентген показал нелегальные дыни в машине, ехавшей в Челябинскую область
Елена КОЛЧИНА
Импортные сливы и дыни не попали в Россию

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Через границу Челябинской области и Казахстана не пропустили грузовик с 21 тонной свежих фруктов и ягод.

По документам в кузове были виноград, мандарины, груши, персики и сливы. На первый взгляд, ничего больше в Россию не везли. Но машину просветили рентгеновской установкой, и на получившемся снимке разглядели спрятанный за корзинами с фруктами груз – коробки с дынями.

Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, документов на доставку дынь у перевозчика не нашлось, поэтому ему пришлось разворачиваться обратно в Казахстан.

