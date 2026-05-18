Реабилитационный центр для пожилых людей и инвалидов переехал в другое помещение после проверки прокуратуры

В ходе проверки выяснилось, что у сотрудников не было медицинских книжек Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинске после прокурорской проверки закрыли одно из помещений центра реабилитации для пожилых и людей с инвалидностью. Речь идет об АНО «Человек напротив». Организация проводила для людей реабилитационные занятия, но без проживания.

Поводом для проверки стали вопросы к условиям работы центра. На место выехали сотрудники прокуратуры Курчатовского района Челябинска вместе со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» и сотрудниками МЧС.

Выяснилось, что ряд обязательных требований санитарной и пожарной безопасности в центре не соблюдался. Сотрудники не смогли предоставить медицинские книжки. А в самом помещении не было автоматической пожарной сигнализации и системы аварийного освещения. Все это создавало потенциальную угрозу для уязвимых посетителей.

По результатам проверки прокурор возбудил административные дела в отношении директора организации за нарушение санитарных норм и требований пожарной безопасности. Руководству также внесли представление об устранении нарушений. После его рассмотрения организация прекратила деятельность в этом помещении.

Обновлено

После публикации с редакцией КП-Челябинск связался сотрудник АНО «Человек напротив». Он заверил, что организация работает в штатном режиме. После той проверки они переехали в другое помещение и успешно прошли все проверки.

