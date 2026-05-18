Обвиняется в хищении у государства 253 млн: суд оставил в СИЗО директора ООО «Монтажник»

Денис Кривцов работает в ООО «Монтажник» с 2016 года. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Директор компании «Монтажник» Денис Кривцов, обвиняемый в хищении 253 млн, пытался изменить свою меру пресечения. Но Челябинский областной суд не отпустил его домой и оставил в СИЗО до 2 августа.

Крупную преступную схему раскрыли в марте этого года. Тогда сообщили, что из государственного бюджета похитили 253 млн рублей, которые были выделены для строительства станции обеззараживания воды на очистных сооружениях. По версии следствия, на преступление пошли подрядчик, ООО «Монтажник», а также пока нераскрытые сотрудники администрации города и областного правительства.

Сотрудники ФСБ задержали Дениса Кривцова и Анатолия Слободянюка. По версии следствия, сначала они предоставили фиктивный договор, чтобы показать, что у них есть опыт работы в муниципальных контрактах. А затем заключили контракт с администрацией Челябинска на 890 млн рублей.

После этого подрядчик, ООО «Монтажник», искусственно завысил его стоимость более чем на 253 млн рублей. Обосновали это тем, что оборудование якобы подорожало – на деле же этого не произошло.

