Из-за бешеных собак и коров в поселках Челябинской области ввели карантин на два месяца

В поселке Увельский нашли бешеную собаку.

Бешеные коровы и собака стали причиной введения карантина в трех поселках Челябинской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер.

В частном доме поселка Увельский обнаружили зараженную собаку. А в Бредах и поселке Атамановский бешеным оказался крупный рогатый скот.

Карантин был введен 15 мая и будет действовать 60 дней.

