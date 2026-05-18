Из-за бешеных собак и коров в поселках Челябинской области ввели карантин на два месяца

Бешеные коровы и собака стали причиной введения карантина в трех поселках Челябинской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер.
В частном доме поселка Увельский обнаружили зараженную собаку. А в Бредах и поселке Атамановский бешеным оказался крупный рогатый скот.
Карантин был введен 15 мая и будет действовать 60 дней.
