Падел-корт за 94,5 млн появится в Челябинске до конца года: власти уже ищут подрядчика

Современный падел-корт планируют построить в Челябинске уже в этом году. Комплекс возведут на стадионе возле ДК Колющенко. Сейчас власти ищут того, кто возьмется за этот проект. Тендер администрации на 94,5 млн рублей опубликовали на сайте «Госзакупок».

Площадь падел-корта составит более 1200 квадратных метров. Большую часть, не менее 1027 квадратных метров, займет спортивный зал с высокими потолками. Также в помещении предусмотрены раздевалки, санузлы, вестибюль, помещения для охраны и бытовые.

Подрядчика выберут уже 20 мая. А до 31 декабря этого года все работы должны быть завершены.

