Алексей Текслер оценил разработки юных инженеров на конкурсе «Инженерные кадры России»

Конкурс собрал более 6 тысяч юных инженеров. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в церемонии закрытия Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России». На площадке Дворца спорта «Юность» собрались более 2 тысяч команд со всей страны.

— «Инженерные кадры России» — это по-настоящему яркий проект, полный сильных идей и интеллектуальной борьбы, — отметил глава региона. — Мы проводим его уже в двенадцатый раз. Радостно, что интерес к инженерному творчеству и профессиям будущего становится все сильнее.

Губернатор напомнил, что Южный Урал традиционно является промышленным сердцем страны, и сегодня созданы все условия для самореализации молодежи.

Особое внимание в области уделяют подготовке инженерных кадров. Действуют инженерные классы, восемь технопарков «Кванториум», десять центров «IT-куб». Реализуется программа «Профессионалитет», строятся образовательно-производственные кластеры.

На выставке в рамках конкурса губернатору представили разработки юных изобретателей. Роботы-манипуляторы и модель ледокола созданы совместно с индустриальными партнерами. Свои проекты привезли команды из Казахстана и Киргизии.